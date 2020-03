VIDEO Alexandru Rafila il contrazice pe Adrian Streinu-Cercel, in privința eficienței alcoolului sanitar: 'Spirtul are un efect dezinfectat'

Dr. Alexandru Rafila, președintele Societăţii Române de Microbiologie, spune că spirtul sanitar este dezinfectant și este recomandat pentru a fi folosit pe suprafețe, anunță MEDIAFAX.

După ce Dr. Streinu Cercel, șeful Spitalului „Matei Balș” a declarat că spirtul medicinal nu este bun pentru a fi folosit pe mâini pentru protejarea de noul coronavirus, Alexandru Rafila susține că alcoolul sanitar este dezinfectant și poate fi folosit în special pentru suprafețe.

„Alcoolul sanitar e dezinfectat. El e folosit pentru dezinfecția unor suprafețe. Nu putem să spunem că nu are niciun efect, pentru că spirtul are un efect dezinfectat. Concentrația optimă e 70%. Utilizarea lui ca antiseptic nu prea mai e recomandată. În primul rând nu are timp de contact pe tegumente. Atunci preferăm să folosim un gel care conține același lucru, alcool etanol în aceeași concentrație, 70%. El pătrunde în profunzime și nu distruge tegumentul.

Atunci se recomandă utilizarea acestor dezinfectanți, tot pe bază de alcool. Iar suprafețele, sigur putem folosi și spirt, se folosesc dezinfectați pe bază de clor. O soluție diluată corespunzător e suficientă pentru inactivarea oricărui microorganism care e patogen, inclusiv pentru curățarea acestui coronavirus”, a explicat Rafila în cadrul emisiunii Marius Tucă Show.

