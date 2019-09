VIDEO Alina Gorghiu s-a certat cu Șerban Valeca in plenul Senatului. PSD-iștii urla din banci. Cuvinte grele aruncate la tribuna

Candidatul PNL-UDMR la șefia Senatului, Alina Gorghiu, a avut un schimb de replici cu președintele interimar al Senatului, Șerban Valeca (PSD). Gorghiu a vrut să își prezinte candidatura și s-a certat cu Valeca.

Ea l-a făcut pe candidatul PSD, Teodor Meleșcanu, un „traseist” și că îi este rușine să vină să își susțină candidatura. La atacurile lui Gorghiu, Valeca a rugat-o să se prezinte.

„Dle Valeca, aveti decenta sa ma lesati sa ma prezint. Suntem intr-o plina criza politica, guvernamentala, din pacate urmeaza o criza economica urata. In ultimii 2 ani din cauza PSD am avut un proces de legiferare viciat”, a zis Gorghiu. Valeca a intervenit, au schimbat replici si a urmat un dialog al surzilor in care Gorghiu si Valeca vorbeau unul peste celalalt.

„Nu mai impuneti teroarea votului majoritatii. Dati-ne dreptul la exprimare. Daca va este frica azi de cuvantul meu....De ce va este frica? Dreptul la vot l-ati luat prin dl Melescanu romanilor din Diaspora”, a zis Gorghiu pe un ton ridicat.

„Aveti 2 minute”, i-a zis Valeca.

„PSD nu guverneaza sa inchida gura si sa ia dreptul la vot”, a zis Gorghiu.

„Dna senator, aveti 2 minute”, i-a repetat Valeca.

„Exista o cale a normalitatii. Avem obligatia sa facem azi o schimbare. Cum sa pui sef la Senat un om care a nenorocit Guvernul in 2014 si 2019 la alegeri?”, a mai zis ea.

Din sala, PSD-istii au huiduit si au batut in banci.