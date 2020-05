VIDEO Am asigurat conducerea Dacia Renault de deschiderea noastra la dialog, spune premierul dupa vizita la uzina de la Mioveni

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la finalul unei vizite la Uzina Dacia de la Mioveni, că a asigurat conducerea acestei companii de colaborare, în vederea stabilirii "celor mai bune măsuri de susţinere a sectorului", potrivit Agerpres.



"Am ţinut să fim prezenţi într-o echipă importantă guvernamentală, pentru a vedea cu ochii noştri lucrurile bune care se întâmplă la Dacia-Renault, reluarea graduală a producţiei. Am avut o discuţie cu conducerea companiei privitoare la graficul de reluare şi de creştere a producţiei până la atingerea capacităţii maxime. De asemenea, am avut o discuţie foarte importantă privitoare la modalităţile în care guvernul poate să susţină compania şi, în general, industria automotive pentru a putea să îşi desfăşoară activitatea în cele mai bune condiţii", a arătat premierul, în cadrul unei declaraţii de presă.



El a subliniat că Dacia Renault este "extrem de importantă pentru economia României", deoarece realizează 3% din produsul intern brut, în timp ce întreaga industrie automotive produce peste 10% din PIB, asigurând peste 14% din exporturile româneşti.



"Am asigurat conducerea Dacia Renault de deschiderea noastră totală la dialog, de colaborarea pentru stabilirea celor mai bune măsuri de susţinere a sectorului şi, în mod evident, suntem alături de compania Dacia Renault şi de angajaţii ei şi, de asemenea, de toţi furnizorii care sunt legaţi de compania Dacia Renault, care iată că pot să-şi reia activitatea şi pot să asigure practic, pentru angajaţii lor, locurile de muncă", a spus premierul.



Orban a reluat îndemnul adresat românilor de a cumpăra maşini, "de preferinţă" fabricate în România.



"Este o ocazie această epidemie, care conferă chiar un moment potrivit pentru a cumpăra maşini, pentru că în maşina ta eşti în siguranţă şi cred că oamenii trebuie să achiziţioneze cu încredere maşini. Sigur, am pus în funcţiune Programul 'Rabla', cum se numeşte, cu 60.000 de unităţi; de asemenea, avem un număr mare de unităţi şi pentru automobile electrice şi pentru automobile hibrid. (...) Pregătim măsuri de susţinere a companiilor mari, de asemenea, avem în pregătire un set de măsuri active pentru a putea susţine companiile din România. De asemenea, ne gândim la o flexibilizare a programului de lucru, printr-o modificare a Codului Muncii şi la o serie de alte măsuri economice importante", a spus premierul.

Întrebat dacă, personal, ar alege o maşină Ford sau Dacia, Orban a spus că preferă să nu dezvăluie acest lucru.



"La mine în familie, părerile sunt împărţite. Un membru al familiei preferă Ford, alt membru al familiei preferă Duster", a spus Orban.



Orban s-a declarat impresionat de măsurile care au fost luate la Uzina Dacia de la Mioveni în vederea protejării angajaţilor, precum şi de viteza cu care au fost implementate acestea.



"Au fost schimbate foarte multe spaţii, au fost folosite spaţii care aveau cu totul şi cu totul alte destinaţii cu noi destinaţii, vestiare, cantine, cu nişte amenajări care să asigure o protecţie foarte mare pentru angajaţi, împotriva răspândirii virusului. Aici chiar nu pot să nu remarc seriozitatea acestor măsuri şi viteza cu care s-au desfăşurat, astfel încât, la momentul reînceperii producţiei, angajaţii care vin la serviciu să poată să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de siguranţă", a spus premierul.