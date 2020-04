VIDEO Ambasada Israelului sprijina artiștii ramași sursa de venit care acum se afla in situația de a nu-și mai putea plati chiriile

Ambasada Israelului se alătură campaniei #ActorIndependent și-i sprijină pe artiștii rămași fără unica sursă de venit care acum se află în situația de a nu-și mai putea plăti chiriile.

"Ambasada susține în fiecare an scena culturală din România, iar, în timpul acestei perioade dificile pe care o traversăm toți, am regândit modul în care putem utiliza fondurile alocate pentru proiectele artistice care trebuiau să aibă loc până la finalul anului. Așadar, cu resursele pe care le avem, am decis să sprijinim această inițiativă și, totodată, să aducem literatura israeliană mai aproape de publicul român prin vocile actorilor independenți din România.

Astfel, zece artiști vor citi capitole din romanele scriitorilor isralieni emblematici, în seria #PaginiDinIsrael, iar clipurile pot fi urmărite pe contul oficial de Facebook al Ambasadei Israelului, @IsraelinRomania.

E.S. Ambasador David Saranga: ”Când am aflat despre inițiativa #ActorIndependent de pe pagina de Instagram a lui Marius Manole, primul lucru la care m-am gândit a fost acela de a ne implica și noi în această campanie. Una dintre valorile poporului israelian este aceea de a ne sprijini unul pe celălalt, iar această atitudine orientată către acțiune este cu atât mai necesară în această perioadă delicată pentru noi toți”.

Prin alăturarea la această inițiativă, Ambasada Statului Israel își exprimă speranța că și alte instituții și companii vor sprijini campania #ActorIndependent și scena culturală din România. Cei care doresc să ajute pot accesa www.actorindependent.ro", anunță Ambasada Israelului, într-un comunicat de presă.