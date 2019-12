VIDEO Ambasada SUA din Irak, incendiata de protestatari / Soldați americani s-au baricadat cu automatele in cladirea principala

Trupele americane au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care a pătruns în perimetrul Ambasadei SUA de la Bagdad, în cursul unui protest în Irak față de raidurile aeriene americane care au vizat o grupare militantă susținută de Iran, relatează site-ul postului BBC News. Fluturând steaguri ale milițiilor pro-iraniene și scandând sloganuri antiamericane, protestatarii au aruncat cu pietre în poarta principala a complexului ce găzduiește ambasada SUA, au distrus camere de supraveghere și au provocat mai multe incendii.

Potrivit martorilor oculari, unul din turnurile de pază a fost incendiat. The Associated Press a relatat că o poartă de la o intrare laterală a complexului a fost spartă și sute de persoane au avansat aproximativ 5 metri de-a lungul unui coridor care duce la clădirea principală a ambasadei, înainte de a fi forțate să se retragă după ce trupele americane au intervenit folosind gaze lacrimogene.

În imagini transmise pe Twitter, trupele americane sunt echipate cu mitraliere automate în clădirea principală și de partea cealaltă a geamurilor protestatarii de afară încearcă să intre.

Ambasadorul SUA si mai multi oficiali au fost evacuati de urgenta.

