VIDEO Aproape 50 de oameni au fost raniți la Cannes: panica generala, dupa ce au aparut zvonuri ca ar fi un atac terorist

Zeci de oameni au fost răniţi uşor, luni seară, pe Croazeta din Cannes, după o panică generală cauzată de zvonuri că ar fi în zonă focuri de armă, relatează AFP, informează News.ro.

Pompierii au anunţat că au fost rănite 44 de persoane. “Unii dintre ei au fost transportaţi de pompieri, iar alţii s-au dus singuri la spital”, au precizat pompierii. “Au fost doar răni uşoare: traumatisme ale membrelor inferioare, nimic grav”, a adăugat un purtător de cuvânt al pompierilor.

Aproape o sută de pompieri au intervenit, noaptea trecută, în zona în care a avut loc busculada. Pe reţelele de socializare au apărut imagini cu oameni alergând în toate direcţiile şi cu poliţişti care patrulează. “Nu au fost focuri de armă la Cannes, ci a fost o nebunie generală după ce un individ a strigat: ‘foc de armă’”, a notat pe Twitter primarul David Lisnard. “Un zvor a cauzat busculada. Situaţia este sub control. Vă mulţumim pentru că nu vehiculaţi informaţii false”, a menţionat primăria oraşului Cannes, tot pe Twitter.

Panic in #Cannes , #France this evening . People seen fleeing the area after rumours of shots being fired. Police confirm no shooting took place.pic.twitter.com/g7HrzcP5KF