VIDEO - Arhiepiscopul Tomisului, in reclama unui restaurant: Biserica se scuza și respinge acuzațiile

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, apare într-o prezentare a unui local de parastase din Constanţa, iar purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, preotul Eugen Tănăsescu, a precizat pentru News.ro că nu se poate spune că este o reclamă având în vedere că spaţiul a fost cedat gratuit către Biserică de proprietarul localului respectiv. Proprietarul apare în clip spunând că vine în întâmpinarea clienţilor cu un segment nou, putând face la cerere colivă, capete, colaci şi că oferă servicii de calitate la preţuri competitive.

Într-un filmuleţ apărut pe internet, Arhiepiscopul Tomisului spune despre local că este consacrat exclusiv pentru pomeni. “Sunt diverse restaurante unde se fac şi pomeni şi alte evenimente. Aceasta este consacrată exclusiv pentru pomeni. Este mare lucru să ai unde să faci pomana în tihnă”, a precizat Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, informează News.ro

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu, a declarat pentru sursa citată că în acest caz nu se poate vorbi de o reclamă.

“Nu putem vorbi de reclamă, nu vorbim de un loc comun, ci de un loc unde se vor săvărşi doar slujbele bisericeşti. Înalt Prea Sfinţitul a fost acolo, a binecuvântat salonul respectiv şi apoi a spus un cuvânt pentru cei care urmăresc materialul respectiv. Dar nu este o reclamă în sensul că nu are un contract de publicitate. Patronul respectiv a pus localul respectiv la dispoziţie pentru cei care doresc să facă parastase. Sunt situaţii în care omul nu are posibilitatea să facă parastasul acasă sau la un restaurant. Are un spaţiu pus la dispoziţie exclusiv pentru acest lucru”, a afirmat preotul Eugen Tănăsescu.

El a menţionat că salonul poate fi gândit ca o anexă a unei parohii, având în vedere că sunt parohii care au cantine sociale, sală de mese. “El a pus la dispoziţia Bisericii acel spaţiu, pentru că este un om apropiat de Biserică. Nu e un serviciu comercial de oferit parastase. Avem parohii care au aşezăminte sociale, sală de mese, trapeze, cantine sociale, loc de făcut parastase. Şi acesta trebuie tratat chiar aşa, salonul respectiv nu mai e restaurant”, a explicat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, pentru News.ro.