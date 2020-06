VIDEO Atac sangeros intr-o școala din China. Zeci de elevi au fost taiați cu cuțitul

Mai mult de 40 de elevi şi membri ai personalului unei şcoli primare din oraşul Wuzhou, din sudul Chinei, au fost răniţi joi într-un atac cu cuţitul, a relatat presa de stat chineză, potrivit DPA.

Atacul a avut loc într-o şcoală din Wuzhou, regiunea autonomă Guangxi, a transmis cotidianul Global Times pe Twitter.

Poliţia l-a arestat pe suspect, un bărbat de 50 de ani care lucrează ca agent de pază în şcoala respectivă, conform portalului de ştiri The Paper, relatează Agerpres.

Citește și: Ministrul Sănătății anunță când ar putea izbucni al doilea val de coronavirus

Printre răniţi se află directorul şcolii şi un alt agent de pază, potrivit aceleiaşi surse.

Imagini video postate pe reţele sociale arată copii bandajaţi care ies sau sunt scoşi afară dintr-un centru medical, în faţa căruia este adunată o mulţime.

În China, atacurile prin înjunghiere petrecute în şcoli sau grădiniţe sunt de obicei atribuite unor persoane cu tulburări psihice şi inadaptate social.

China are un regim de control strict al armelor de foc, aşa încât majoritatea atacurilor sunt întreprinse cu ajutorul cuţitelor sau al dispozitivelor explozive artizanale.

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://t.co/M8hjrc2ypE pic.twitter.com/k8WAlZEgx6