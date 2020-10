VIDEO-AUDIO Armenia anunța un atac FARA PRECEDENT din partea Azerbaidjanului: inregistrari cu mercenari turci implicați in razboi

Primul ministru armean, Nikol Pashinyan, a declarat că atacul Azerbaidjanului asupra Nagorno-Karabahului este la o scară fără precedent. „De aproape o săptămână oamenii rezistă atacului terorist azero-turc. Scara sa este fără precedent. Potrivit armatei noastre, forțele speciale turcești sunt implicate în ostilități. Sunt și mercenari", se arată în mesajul lui Pashinyan.

Potrivit acestuia, aproximativ 150 de lideri militari turci de rang înalt conduc operațiunile militare din regiune din partea azeră. Premierul a adăugat, de asemenea, că obiectivul adversarilor, chiar și a Ankarei, nu este de a pune mâna pe teritorii, ci să distrugă populația. De asemenea,Armenia a publicat o înregistrare în care ar fi dovezile clare că mercenarii sunt implicați de partea Azerbaidjanului.

Citește și: FOTO-VIDEO Protest anti-mască la granița dintre Germania și Elveția: lanț uman realizat de manifestanți

Mai devreme în acea zi, asistentul președintelui Azerbaidjanului, Hikmet Hajiyev, a spus că Armenia continuă să bombardeze civili din orașul Terter din Nagorno-Karabakh cu artilerie grea. Potrivit acestuia, în ajunul zilei de 2 octombrie, peste 2 mii de obuze au fost trase asupra orașului în care trăiesc peste 70 de mii de civili.

Explicație foto: soldați din Armenia se predau trupelor din Azerbaidjan.

The National Security Service of #Armenia presents clear evidence of the involvement of mercenaries in the #Azerbaijan|i aggression



Watch full video: https://t.co/Qo94JEWBFh pic.twitter.com/TmzpQSPItC