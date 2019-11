VIDEO Avocata familiei Melencu, dupa ce mamei Luizei a fost la Cotroceni: 'I-am batut și obrazul domnului președinte, pentru ca dovedește atata dezinteres'

Avocatul familiei Melencu acuză că prin chemarea mamei Luizei la Cotroceni s-a vrut o „mișcare de imagine” pentru președintele Klaus Iohannis. Carmen Obârșanu a spus că dacă președintele nu cere lămuriri de la DIICOT „nu este președintele românilor”.

Avocatul familiei, Carmen Obârșanu, a fost mult mai acidă și a spus că totul a fost o „mișcare de imagine”, pentru că, în realitate, consilierul președintelui, cel care a primit familia Melencu, nici măcar nu are pregătire juridică.

„A fost o întâlnire de curiozitate a Președinției, de imagine și, într-adevăr, la un moment dat, domnul consilier a fost foarte nelămurit și dânsul de ce cererile de probațiune făcute de colegii mei au fost respinse într-un mod atât de ostentativ, de rău-voitor de către organele de anchetă. De ce nu s-au administrat probe, de ce a ajuns la câte luni sunt și să nu se facă niciun fel de cercetare viabilă și fructuoasă în găsirea fetelor... (...) I-am bătut și obrazul domnului președinte, pentru că dovedește atâta dezinteres pentru cetățenii români dispăruți, vă spun sincer, mi s-a părut doar o întâlnire de curiozitate și de imagine publică”, a spus avocatul, la ieșirea de la întâlnirea de la Cotroceni.

Întrebată dacă vor fi făcuți pași concreți în cazul Caracal, după întâlnirea de la Cotroceni, Carmen Obârșanu a spus că dacă președintele nu va cere lămuriri la DIICOT, atunci „nu este președintele românilor”.

„M-a întrebat ce pași fac eu (...) Dacă ne-au întrebat pe noi ce s-a întâmplat...? (...) Singurul lucru pe care ar putea să-l facă și să-și repare imaginea domnul Iohannis ar fi să ceară lămuriri de la DIICOT. Dacă nu face aceste mișcări pentru mine nu este președintele românilor. (...) Întrebați-mă dacă e de pregătire juridică (consilierul președintelui – n.r.). Mi-a spus că nu e. Ne-a văzut la ochi. Prima dată nici nu a vrut să mă primească pe mine. A insistat familia. Au intrat bunicul cu mama, am stat să servesc o cafea. Sunt serviabili sub acest aspect, apoi au insistat să merg acolo. Am expus toată starea de fapt, am arătat cum merg lucrurile și i-am solicitat să solicite Parchetului, să se implice, să facă într-adevăr cercetări. Au promis că așa vor face”, a mai spus avocatul familiei Melencu.

Mama și bunicul Luizei Melencu, împreună cu avocatul Carmen Obârșanu, au participat, vineri, timp de aproape două ore, la discuții cu un consilier al președintelui Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

