VIDEO - Barbatul impușcat in spate de polițiștii din SUA: 'Ma doare sa respir, ma doare cand dorm, ma doare cand ma misc, cand mananc'

Jacob Blake, bărbat în vârstă de 29 de ani care a fost rănit grav de un poliţist luna trecută, a transmis primul mesaj public, el spunând că are dureri tot timpul şi că oamenii ar trebui să îşi ajute semenii. “24 de ore de durere, nimic altceva decât durere. Mă doare să respir, mă doare când dorm, mă doare când mă mişc, când mănânc”, a afirmat Blake într-un mesaj video postat în social media de avocatul Ben Crump, relatează News.ro.

Blake, care are şase copii, a precizat că are spatele şi stomacul “capsate”. El le-a cerut celor care îl privesc să fie uniţi şi să ajute oamenii, pentru că nu se ştie când suferi o pierdere.

“Viaţa voastră, şi nu doar viaţa voastră, picioarele voastre, ceva de care aveţi nevoie pentru a vă deplasa şi a merge înainte în viaţă, vi se pot lua într-o clipă. Staţi uniţi, faceţi ceva bani, faceţi totul mai uşor pentru oamenii noştri acolo, pentru că s-a irosit atât de mult timp!”.

Jacob Blake a fost rănit grav, la 23 august, la Kenosha, când poliţiştii au încercat să-l aresteze. În timp ce tânărul intra în maşina sa, unul dintre agenţi a deschis focul, împuşcându-l de şapte ori în spate, de aproape, potrivit unei înregistrări video a scenei.

Imaginile au ajuns în social media şi au declanşat numeroase proteste. Poliţiştii implicaţi în incident sunt acum în concediu administrativ. Niciunul dintre ei nu a fost pus sub acuzare. Autorităţile afirmă că în maşina lui Blake s-a găsit un cuţit, dar nu precizează dacă bărbatul avea în mână cuţitul în momentul în care a fost împuşcat. Bărbatul care a filmat incidentul, Raysean White, spune că l-a văzut pe Blake în conflict cu cei trei poliţişti şi i-a auzit pe aceştia din urmă strigând: “Lasă cuţitul! Lasă cuţitul!”, înainte de împuşcături. El a precizat însă că nu a văzut niciun cuţit în mâinile lui Blake.

Blake, pe numele căruia exista un mandat de arestare în momentul în care a fost împuşcat, a pledat nevivnovat, vineri, la acuzaţiile că ar fi agresat sexual o femeie în luna mai. Blake a fost audiat prin videoconferinţă, de pe patul de spital.

