VIDEO Basescu explica de ce Kovesi nu a dat o soluție in Dosarul Revoluției: 'A fost facuta procuror general, nu a fost vreo lumina a Parchetelor sa se faca ea'

Ieșire spulberătoare a fostului președinte Traian Băsescu, la adresa fostului procuror general Laura Codruța Kovesi. Băsescu a declarat în direct la realitateaPlus, că Kovesi „a fost făcută șef la DNA și apoi procuror general nu s-a făcut ea”, pentru că nu ar fi fost „vreo lumină a Parchetelor”. Afirmația a fost făcută în contextul în care fostul președinte a povestit că în perioada în care a fost șef al statului i-a cerut de mai multe ori o decizie în Dosarul Revoluției, fără niciun rezultat.

„Astăzi am văzut la televior câteva minute cu doamna Kovesi care își făcea un bilanț al gloriei sale, dar a avut două mandate de procuror general și nu a rezolvat lucrurile (în Dosarul Revoluției - n.r.). N-am învinuit-o știind că totul este la Secția Militară, dar vreau să-i transmit un mesaj la bilanțul pe care și l-a făcut: Nu s-a făcut dânsa, a fost făcută procuror general și procuror-șef la DNA! A fost făcută! N-a fost vreo lumină a Parchetelor ca să se facă. România are aceste două dosare care îi marchează istoria și așează toată evoluția democrației pe un fundament de nisip, Dosarul Revoluției și Dosarul Mineriadei. Aceste două dosare, nerezolvate, pun la temelia democrației pe care vrem s-o construim, nisip și nu beton. Aceste două dosare trebuie rezolvate, nu pentru că are cineva ambiții, ci pentru că trebuie stabilit punctul din care a plecat democrația din România”, a declarat Traian Băsescu.

