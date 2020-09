VIDEO Belarus: Zeci de manifestante retinute cu brutalitate la Minsk

Poliţia belarusă a arestat sâmbătă cu brutalitate mai multe zeci de manifestante care participau la o adunare paşnică a mii de persoane în centrul Minskului pentru a protesta împotriva violenţelor poliţieneşti şi a fraudei electorale, potrivit unor canale media şi a unor militanţi pentru drepturile omului, citaţi de AFP. Această adunare precedă o mare manifestaţie în masă, care urmează să aibă loc duminică. Majoritatea participanţilor erau femei, dintre care unele băteau în cratiţe cu polonice, altele scandau "Daţi-ne-o pe Maşa noastră!", numind-o printr-un diminutiv pe una dintre figurile de prim-plan ale opoziţiei, Maria Kolesnikova, şi "Pleacă!", la adresa preşedintelui Aleksandr Lukaşenko. Kolesnikova, 38 de ani, a fost încarcerată în cursul săptămânii după ce rezistase expulzării forţate.Aceasta devenise o figură-cheie a opoziţiei după ce alte personalităţi ale mişcării de contestare a regimului de la Minsk au fost fie închise, fie forţate să plece din ţară, între care Svetlana Tihanovskaia, contracandidata preşedintelui Aleksandr Lukaşenko la scrutinul prezidenţial din 9 august. Ciocnirile au izbucnit în Piaţa Libertăţii din centrul capitalei belaruse când bărbaţi cu măşti şi cagule negre au încercat să le disperseze pe manifestante, care i-au respins, potrivit imaginilor difuzate de canalul de televiziune Belsat şi de portalul independent Tut.by. Într-o altă înregistrare video, poliţişti antirevoltă împing cu brutalitate manifestante în dube ale poliţiei. Cel puţin 30 de persoane au fost arestate, potrivit grupului de apărare a drepturilor omului Viasna. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne belarus, Olga Cemodanova, a declarat pentru AFP că "nişte femei au fost arestate", fără să spună câte şi fără a oferi alte detalii. Belsat, un canal de televiziune al opoziţiei cu sediul la Varşovia, a declarat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că doi dintre jurnaliştii săi care acopereau manifestaţia au fost de asemenea arestaţi. Realegerea lui Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere din 1994, cu un scor de 80%, la 9 august la preşedinţia acestei foste republici sovietice, a generat o amplă mişcare de contestare, fără precedent în Belarus, care denunţă un scrutin fraudat. Foto: (c) Nikolai Petrov/BelTA/Handout via REUTERS Manifestanţii susţin că alegerile au fost trucate pentru a-i atribui lui Lukaşenko o falsă victorie covârşitoare şi că Tihanovskaia - forţată să se refugieze în Lituania - a fost adevărata câştigătoare. Aflat la putere de 26 de ani, Lukaşenko neagă aceasta şi susţine că puteri străine s-ar afla în spatele manifestaţiilor, potrivit Reuters. Foto: (c) Vasily Fedosenko/REUTERS Kolesnikova, care fusese încarcerată într-o închisoare la Minsk, a fost transferată sâmbătă într-un alt loc de detenţie la nord-est de Capitală, au anunţat reprezentanţi ai opoziţiei belaruse pe Twitter, indicând că nu cunosc motivul pentru care ea a fost transferată, notează dpa. Kolesnikova a fost condusă de autorităţi la frontiera cu Ucraina la începutul acestei săptămâni într-o încercare de a o expulza cu forţa, după ce fusese practic răpită de pe stradă de bărbaţi mascaţi şi îmbarcată cu forţa într-o maşină. Potrivit altor doi reprezentanţi ai opoziţiei care se aflau împreună cu ea, aceasta a împiedicat deportarea din Belarus, rupându-şi paşaportul în bucăţi pe care le-a aruncat pe fereastra maşinii cu care toţi trei erau transportaţi spre punctul de trecere a frontierei cu Ucraina. În prezent, ea riscă o aspră pedeapsă cu închisoarea pentru acuzaţia de tentativă de preluare ilegală a puterii. Tihanovskaia, care s-a opus lui Lukaşenko candidând în locul soţului ei mai cunoscut la prezidenţiale, întrucât acesta fusese încarcerat înaintea începerii campaniei electorale, a cerut sâmbătă poliţiei să înceteze reprimarea protestelor. "Violenţa pe care o aplicaţi împotriva femeilor este ruşinoasă", subliniază ea într-un comunicat. "Oricine comite o crimă împotriva manifestanţilor va fi tras la răspundere", a avertizat Tihanovskaia. AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Andreea Preda) Foto: Tut.By/Handout via REUTERS