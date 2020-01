VIDEO Beuran:

Medicul Mircea Beuran a declarat vineri, după 3 ore de audieri la sediul Poliției Capitalei, unde a fost chemat să dea explicații în cazul femeii de 66 de ani care ars pe masa de operație de la Spitalul Floreasca, că nu poate să spună cine a fost vinovat.

Beuran a fost scump la vorbă. „Sunt lucruri care nu sunt adevarate”, le-a zis el jurnalistilor despre informatiile care circula in spatiul public si raportul corpului de control al Ministerului Sanatatii. Medicul nu a vrut sa faca declaratii si la intrebarile repetate ale presei, el le-a zis jurnalistilor: `Eu cred ca e bine sa va comportati firesc si normal'. Chestionat cine este in opinia sa vinovat pentru incidentul grav de la Floreasca, Beuran a zis: `Se fac analize, se fac tot felul de anchete, asteptati sa se obtina un rezultat final. Nu am cum sa am opinii cat timp nu am fost acolo'.

În același dosar, în cursul acestei săptămâni au fost audiați mai mulți membri ai echipei operatorii, între care asistente și medicul rezident care ar fi folosit o cantitate prea mare de dezinfectant, fapt ce a dus la izbucnirea flăcărilor pe trupul femeii.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 s-au sesizat din oficiu și fac cercetări penale în cazul celui de-al doilea pacient care ar fi fost ars în sala de operație de la Spitalul Floreasca, conform unui comunicat al instituției. Magistrații de la această unitate de parchet fac cercetări și în cazul femeii de 66 de ani care a ars pe masa de operație și apoi a murit.

În plus, și Ministerul Sănătății verifică dacă un al doilea pacient a ars în blocul operator de la Floreasca și circumstanțele în care a avut loc incidentul.