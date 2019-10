VIDEO Biografia fara perdea a lui Ludovic Orban, premierul desemnat: chitarist, anchetat de DNA, le-a recomandat politicienelor sa nu treaca prin patul șefilor

Jumătate român, jumătate maghiar, de profesie inginer și meloman înnăscut, premierul desemnat să formeze noul guvern, liberalul Ludovic Orban (56 de ani), a avut o carieră politică de 27 de ani întreruptă doar de un dosar DNA.

S-a născut în Brașov, tatăl său fiind de etnie maghiară, iar mama de etnie română. Fratele său mai mare este Leonard Orban, fost comisar european pentru multilingvism, actual consilier prezidențial al lui Klaus Iohannis

Este căsătorit cu Mihaela Orban și au împreună un băiat, Tudor. Soția lui Orban conduce Asociația Miruna, ONG care desfășoară activități educaționale

Vorbește limbile engleză și franceză (fluent) și limbile germană și maghiară (noțiuni de bază)

Studii: După finalizarea studiilor medii la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov (1982), a absolvit cursurile Facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității Brașov (1988) și studii postuniversitare la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (1993). Participă la 4 programe internaționale: "Cunoașterea Sistemului politic și Electoral American", Program realizat de Agenția de Informații a Statelor Unite (diploma Arkansas Traveler înmânată de către Guvernatorul Statului Arkansas, Bill Clinton) (februarie - aprilie 1992), "Cunoașterea Instituțiilor Politice ale Marii Britanii" (Marea Britanie, octombrie 1994), program de Specializare în Comunicare și Relații Publice, realizat de Institutul Republican Internațional din SUA (ianuarie - februarie 2000) și un program de training pentru lupta anticorupție "Fighting against corruption", organizat de Fundația Partidului Liber Democrat german și desfășurat la Gumersbach (martie 2002).

Debutul pe piața muncii: A lucrat ca inginer stagiar la "Izolatorul Târgul Secuiesc" (1988-1990), inginer tehnolog la "Tractorul Brașov" (1990-1991) și redactor la cotidianul "Viitorul Românesc" (1991-1992), după care a intrat în politică și nu a mai ieșit

Cariera politică: În anul 1992 devine membru al PNL - Aripa Tânără (PNL-AT), în 1998 ajunge membru în Consiliul Național al PNL, ulterior membru al Biroului Permanent Central al PNL (15 februarie 2001 - 25 august 2002), președintele Comisiei de Administrație Publică a PNL (din 15 noiembrie 2002) și președintele PNL București (2002-2010). La congresul din 17 iunie 2017, Ludovic Orban a fost ales președinte al PNL.

Cariera în administrație: A fost consilier local în Sectorul 3 București (1992-1996), în Sectorul 1 (1996-1997). Este desemnat apoi pentru a îndeplini diferite demnități publice cum ar fi: director de relații publice în cadrul Agenției de Politici Energetice din România (1997-1998), secretar general la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap (1998-1999), secretar de stat, șef al Departamentului Informațiilor Publice al Guvernului (1999-2000), secretar de stat, Președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (martie 2000 - mai 2001) și președinte al Consiliului de Administrație al Centrului Național de Specializare în Comunicare și Relații Publice (înființat prin H.G. 949/noiembrie 2000). și viceprimar general al Municipiului București (iulie 2004 - aprilie 2007). Ca urmare a remanierii guvernamentale din 5 aprilie 2007, Ludovic Orban a fost numit în funcția de ministru al transporturilor în Guvernul Tăriceanu, pe care a îndeplinit-o până la încheierea mandatului acestui guvern, la 22 decembrie 2008.

CONTROVERSE:

Pe 16 decembrie 2007 a fost implicat într-un accident de circulație , după care a plecat de la locul accidentului și s-a prezentat la sediul Poliției abia după aproape 30 de ore, fapt pentru care a rămas fără permis de conducere. În februarie 2008, procurorii au stabilit că Ludovic Orvan a lovit „ușor” o fată în timpul accidentului, dar a fost găsit nevinovat deoarece minora lovită nu a avut nevoie de mai mult de 10 zile de îngrijiri medicale, așa cum prevede legea.

, când era candida PNL la Primăria Capitalei, dosar care l-a scos din cursa electorală. Orban a fost acuzat de folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite pentru că i-ar fi cerut unui om de afaceri suma de 50.000 euro pentru a acoperi cheltuielile campaniei electorale aflată în desfășurare la momentul respectiv. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție l-au achitat pe Ludovic Orban în luna ianuarie 2017. Semne de întrebare în cazul Transalpina: Fostul Guvern Victor Ponta a sesizat DNA în cazul Transalpina (DN 67C Bengeşti-Sebeş) ca urmare a mai multor nereguli descoperite de corpul de control al primului ministru. Guvernul de atunci spunea că e vorba de un prejudiciu de peste 400 de milioane de lei și în vizor erau Ludovic Orban, ca fost ministru al Transporturilor, dar şi fostul ministru al Economiei, Varujan Vosganian, pentru că cei doi au iniţiat proiectul de refacere a Transalpinei şi au stabilit modalitatea de finanţare pentru plata lucrărilor.

AVEREA

Ultima declarație publică de avere a lui Ludovic Orban datează din 2017. Acesta are o casă de 200 de metri pătrați în comuna Dobroești (Ilfov) împreună cu soția sa, și un autoturism marca VW Passat, fabricat în anul 2007. Are două conturi bancare, cu 5.700 de euro și 3.000 de dolari. În anul 2015, el a înstrăinat un apartament, pe care a primit în schimb 70.000 de euro. Ludovic Orban are și o datorie de 10.000 de euro în urma unui credit contractat în 2014.

HOBBY-URI

Presa a relatat că Ludovic Orban are ca hobby-uri bridge-ul, șahul dar în special cântatul la chitară, el apărând în mai multe înregistrări de televiziune cântand la chitara sau interpretând arii de operetă ori melodii populare. De altfel, liderul PNL cântă la banjo, dar și dansează pe ritmuri tribale şi îl relaxează să privească florile. A cântat ”Aşa-i românul” pe o scenă la Zilele comunei Ciurila, judeţul Cluj, alături de cântăreţul de muzică populară Ovidiu Purdea Someş şi de alţi solişti. Pasiunea pentru muzică i se trage de mic copil, de la grădiniță, când el și fratele său au fost duși la operetă, la spectacole, la concerte. Mai ales tatăl era meloman declarat, știa arii din opere și operete și le cânta chiar el. De chitară s-a apucat în clasa a VI-a, la recomandarea profesorului de muzică din gimnaziu, care era și dirijorul corului școlii.

Deși nu a urmat până la capăt pasiunea pentru muzică, Ludovic Orban cânta în timpul liber pe la diverse petreceri, câștigând, astfel, bani de buzunar. În facultate a cântat într-o formație denumită „Proiect”.