VIDEO Bode: Pana la sfarsitul anului incepem lucrarile la cele trei tronsoane ale autostrazii de centura a Bucurestiului

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, că până la sfârşitul anului vor începe lucrările pentru toate cele trei tronsoane de 52 de kilometri ale autostrăzii de centură a Bucureştiului, inelul de sud. Bode a mai precizat că, în această săptămână, Comisia Europeană a aprobat finanţarea a 85% din valoarea proiectului "Construcţia varianta ocolitoare Bacău". "Pe Tronsonul 2 astăzi s-a semnat autorizaţia de construire, mâine vom emite ordinul de începere pentru diferenţa de 14,6 km. Aşadar, lucrările pe Tronsonul 2, pe întreaga secţiune 2, pe cele două tronsoane, se pot derula conform contractului. În ceea ce priveşte Tronsonul 1, aici avem autorizat proiectul depus. El va fi evaluat în CT-ul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi vom emite ordinul de începere a lucrărilor undeva la mijlocul lunii noiembrie, cel mai târziu la sfârşitul lunii în noiembrie acest an. Pentru Tronsonul 3 proiectul tehnic înregistrat întârzie, el trebuia să fie depus în luna mai, a primit acea extensie de şase luni, a depăşit acea extensie, am aplicat penalitatea de un milion către antreprenor, aşteptăm în următoarele două, trei săptămâni să se predea documentaţia şi să îşi urmeze cursul de avizare, astfel încât noi ne propunem ca până la sfârşitul anului să dăm ordinul de începere şi pentru Tronsonul numărul 3, pentru toate cele trei tronsoane, vorbesc de 52 de km - Autostrada de Centură a Bucureştiului, inelul de sud", a spus Bode în şedinţa de guvern. Ministrul s-a referit şi la decizia Comisiei Europene de aprobare a finanţării pentru proiectul privind construcţia variantei ocolitoare a Bacăului. "Iar despre vestea bună la care sunt convins că faceţi referire, este vorba despre decizia Comisiei Europene din această săptămână, care a aprobat contribuţia financiară la proiectul major Construcţia varianta ocolitoare Bacău. Valoarea totală eligibilă aprobată este de aproximativ 143 de milioane de euro, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă. Aşa cum ştiţi, pe 25 noiembrie anul trecut am transmis Comisiei Europene cererea de finanţare pentru acest proiect. Serviciile Comisiei au solicitat informaţii şi clarificări suplimentare, iar autorităţile române au transmis întocmai şi la timp toate datele solicitate, legate de obiectivele specifice din documentaţia de mediu, detalii de execuţie, de soluţii tehnice, costuri şi aşa mai departe", i-a transmis Lucian Bode premierului Ludovic Orban. El a mai spus că, atunci când PNL a preluat guvernarea, în noiembrie anul trecut, "România avea 14 arii naturale protejate fără plan de management, dintr-un total de 39 care impactau proiecte majore de infrastructură". "Ca să nu mai spun de faptul că guvernanţii dinaintea noastră au transmis Comisiei Europene documentaţii incomplete pentru foarte multe obiective de investiţii în infrastructură. Din fericire, printr-un efort de echipă, printr-un dialog serios şi transparent cu reprezentanţii Comisiei Europene, prin modificări legislative, ştiţi foarte bine că am alocat fonduri pentru elaborarea planurilor de management, iată că România, în mai puţin de două luni, primeşte a doua aprobare de finanţare europeană nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură de transport rutier. (...) Cu certitudine, faptul că noi, iată, în două luni de zile primim două decizii cu peste un miliard de euro fonduri europene nerambursabile pentru cele două proiecte, varianta ocolitoare Bacău şi Autostrada Sibiu-Piteşti, cu loturile 1, 4 şi 5, 175 de milioane de euro, respectiv, 143 de milioane de euro, este meritul acestui guvern şi al eforturilor pe care noi le-am făcut în cele 11 luni, 12 luni de guvernare. Aşadar, am vrut să spun şi dând aceste exemple că se poate, se poate şi, iată, în două luni să primim aproape un miliard de euro, mai mult de un miliard de euro fonduri europene nerambursabile doar pentru autostrăzi", a adăugat Lucian Bode.