VIDEO Bogdan Despescu, nr.2 din Interne, il contrazice pe avocatul Sorinei Pintea

Secretarul de stat Bogdan Despescu a acuzat vineri intr-o conferinta de presa la MAI ca avocatul Sorinei Pintea a lansat public informatii cu scopul de a denigra ministerul:

„Referitor la informatiile aparute in spatiul public, privind modul in care a fost tratata o persoana arestata preventiv, aflata in centrul de retinere si arest preventiv a politiei Capitalei, fac urmatoare precizari pentru a asigura dreptul cetatenilor la o corecta informare.

Inca de la momentul incarcerarii, persoana respectiva a beneficiat de asistenta medicala asigurata de personal specializat din reteaua medicala a MAI, fiind cazata individual. Ieri, 5 martie, in intervalul 17.40 - 18.35, in contextul acordarii asistentei medicale, medicul unitatii a adus la cunostinta persoanei respective si posibilitatea de a fi transferata la un spital penitenciar. Persoana a refuzat in scris transferul. Ulterior, in jurul orei 19.00, i s-a asigurat efectuarea unei convorbiri telefonice in conditii de confidentialitate cu unul dintre avocatii sai.

Ca urmare, contrar afirmatiilor si acuzatiilor aparatorului angajat, persoanei arestate i s-a dat posibilitatea transferului intr-un spital din reteaua Ministerului Justitiei. Asadar, este regretabil ca in spatiul public se prezinta informatii neadevarate cu scopul de a denigra imaginea MAI”, a declarat vineri Bogdan Despescu.