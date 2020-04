VIDEO Bolos anunta un stimulent financiar pentru personalul medical care are grija de pacientii cu COVID-19

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a anunţat joi că pe ordinea de zi a şedinţei de guvern figurează un proiect de ordonanţă de urgenţă care vizează acordarea unui stimulent de risc pentru personalul medical care are grijă de pacienţii cu coronavirus. "Pe agenda de lucru a Guvernului, am propus un proiect de ordonanţă de urgenţă şi între acele măsuri se află şi măsurile de stimulent de risc pentru personalul medical care acum se află în prima linie", a spus Boloş în debutul şedinţei de guvern. Precizările au venit după ce prim-ministrul Ludovic Orban a făcut o solicitare în acest sens. "Domnul preşedinte Iohannis ne-a solicitat să evaluăm posibilitatea de a obţine finanţare din Programul Operaţional Capital Uman - POCU, pentru a susţine o motivare pentru cadrele medicale şi cele non-medicale din spital, în special spitalele care tratează COVID, pentru a crea o motivaţie suplimentară, datorită riscurilor şi efortului suplimentar pe care îl depun în lupta cu coronavirus. Am solicitare către dvs să întreprindeţi demersurile pentru a putea obţine alocarea unor resurse din fonduri europene", a spus Orban. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că a solicitat Executivului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor şi personalului medical care se ocupă de pacienţi infectaţi cu COVID-19. În acest sens, şeful statului a menţionat "un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună". AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, imagine: Guvernul României, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Ady Ivaşcu) Citește și: IIohannis: Am solicitat Guvernului un bonus lunar pentru personalul care lucrează cu pacienţi COVID