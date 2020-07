VIDEO Boris Johnson denunța legea securitații din Hong Kong: 'Incalca gradul inalt de autonomie a Hong Kongului si este contrara Legii fundamentale'

Legea securităţii care tocmai a intrat în vigoare la Hong Kong este o încălcare evidentă a Declaraţiei Comune din 1984, care garantează un grad înalt de autonomie fostei colonii britanice şi drepturi şi libertăţi locuitorilor acesteia, denunţă Boris Johnson, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Citește și: Grupul industrial elveţian ABB a anunţat că a finalizat vânzarea unui procent de 80% din business-ul de Reţele Energetice către Hitachi

”Promulgarea şi aplicarea acestei legi a securităţii naţionale constituie o încălcare clară şi gravă a Declaraţiei Comune chinezo-britanice. Ea încalcă gradul înalt de autonomie a Hong Kongului şi este contrară Legii fundamentale. Legea ameninţă de asemenea libertăţile şi drepturile garantate de Declaraţia Comună”, a denunţat premierul britanic în Parlament.

”Noi am anunţat în mod clar că, dacă China persistă pe această cale, le vom permite celor care au statutul britanic de peste mări să vină în Regatu Unit (...), cu posibilitatea de a trăi şi munci, iar apoi, să ceară cetăţenia şi este exact ceea ce vom face”, a anunţat el.

Într-un aviz de călătorie, Foreign Office avertizează cu privire la un risc crescut de arestare şi expulzare din cauza noii legislaţii.

Pe de altă parte, Guvernul britanic a anunţat miercuri extinderea drepturilor la imigraţie a locuitorilor Hong Kongului, apreciind că legea securităţii naţionale impusă de China fostei colonii britanice constituie o ”încălcare eviedentă” a autonomiei acesteia, relatează AFP.

”Am examinat foarte atent conţinutul acestei legi privind securitatea naţională după ce a fost publicată ieri (marţi) seara”, a declarat în faţa presei ministrul britanic de Externe Dominic Raab.

Ea ”constituie o încălcare evidentă a autonomiei Hong Kongului şi o ameninţare la adresa libertăţilor populaţiei sale”, a denunţat el.

Ea încalcă, astfel, în mod ”evident şi grav” Declaraţia Comună din 1984 a Regatului Unit şi Chinei, care a deschis calea retrocedării în 1997.

Astfel, premierul Boris Johnson a anunţat în faţa deputaţilor că regatul îşi pune în aplicare propmisiunea de a extinde dreptul la imigraţie al locuitorilor Hong Kongului.

La Hong Kong se estimează că există aproximativ 350.000 de titulari de BN(O), un număr care aproape s-a dublat de la izbucnirea mişcării de contestare la Hong Kong, în urmă cu un an.

De asemenea, alţi 2,9 din cei 7,5 milioane de locuitori ai Hong kongului - în fapt toate persoanele născute înainte de 1997 - sunt eligibile să obţină acest document.

Guvernul britanic s-a declarat, marţi, ”foarte îngrijorat” de controversata lege, promulgată de către preşedintele chinz Xi Jinping, cerându-i ”să revină aupra acestei decizii”.

Regatul Unit a retrocedat în 1997 Hong Kongul Chinei - cu condiţia ca această fostă colonie britanică să păstreze anumite libertăţi şi o autonomie judiciară şi legislativă timp de 50 de ani.

Textul promulgat marţi, după un val de manifestaţii în favoarea libertăţilor Hong Kongului, prevede pedepsirea activităţilor separatiste, teroriste, subversive şi amestecul străin în teritoriul semiautonom chinez.

Boris Johnson says China's new national security law "violates" Hong Kong's autonomy and "threatens freedoms and rights protected by the joint declaration"



He says UK will offer "new route" for British Nationals in Hong Kong to enter the UK#PMQs https://t.co/wdMJe7evO2 pic.twitter.com/thvv7Kc8U7