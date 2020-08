VIDEO Bucurie de nedescris la Craiova, dupa titlul castigat de CFR Cluj

Compania TAROM va fi salvată, deoarece deţine o flotă de avioane capabilă să-i asigure un flux financiar, dar are nevoie de o restructurare, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Procuratura din districtul Manhattan (New York) a sugerat, luni, că îl investighează pe preşedintele Donald Trump şi firme ale acestuia pentru presupuse fraude, afirmă surse judiciare citate de cotidianul The New York Times.