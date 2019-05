VIDEO Calin Popescu Tariceanu ii raspunde lui Frans Timmermans la scrisoarea prin care AMENINȚA Romania: E regretabil! Prin gesturi de genul asta, el asta spera

Călin Popescu Tăriceanu a reacționat, luni, cu privire la scrisoarea lui Frans Timmermans în care avertizează autoritățile române cu un mecanism mai dur decât MCV. Liderul ALDE declară că oficialul european e în campanie și încearcă, prin aceste gesturi „regretabile” să își crească cota la alegeri.

„Timmermans este în campanie electorală. În Olanda, partidul lui este la o cotă foarte scăzută. El încearcă în felul ăsta să își creeze o poziție mai proeminentă pentru viitoarea componentă a Comisiei, pentru că partidul nu îl va ajuta foarte mult. Prin gesturi de genul ăsta speră el să îi crească cota. Eu regret că a adoptat această atitudine și această scrisoare, în contextul în care timp de 12 ani, perioadă în care au avut lor toate abuzurile din România comise de DNA, cu protocoalele secrete, cu înregistrările telefonice la milioane de oameni, cu echipele mixte între SRI și procurori, nu au scos un cuvințel. Nimic. Alea nu sunt încălcări ale statului de drept? Noi încercăm să remediem acum. Eu am avut o discuție cu Timmermans și i-am atras atenția asupra acestor lucruri și mi-a spus -Activitatea SRI nu intră în sfera de activitate a CE”. Da, sunt de acord, problema este că activitatea SRI în baza protocoalelor cu procuratura intervine în actul de justiție care este în responsabilitatea MCV, care se află în subordinea lui Timmermans”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-o conferință de presă susținută luni la Călărași.

Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a ironizat scrisoarea trimisă de Frans Timmermans, susținând că oficialul european a transmis României o „scrisoare de dragoste”.

„Astăzi (luni - n.r.) am mai primit o scrisoare de dragoste de la domnul Timmermans, care ne amenință că ne va activa articolul 7 pentru că iar nu respectăm nu știu ce Comisie de la Veneția. Dar am primit o veste bună, a declarat domnul Timmermans că MCV va fi înlocuit cu Rule of law Framework”, a conchis Norica Nicolai.

Călin Popescu Tăriceanu susține, însă, că prim-vicepreședintele CE spune că Rule of law Framework este o alternativă a MCV.

„El spune că dacă se va introduce Rule of law Framework nu se va mai aplica MCV. Acum depinde și cum vrem să o interpretăm, ca în poveste cu paharul plin. E plin pe jumate sau este gol pe jumate. El zice:- Având în vedere aceste preocupări, dacă îmbunătățirile necesare nu vor fi făcute într-un timp scurt sau alți pași negativi vor fi intreprinși, precum promulgarea ultimelor amendamente la Codul penal, atunci Comisia va acționa cadrul Rule of law Framework, acest proces care are în vedere un dialog pentru a corecta preocupările și a evita articolul 7, ar înlocui MCV”, a conchis Tăriceanu.

Reacția liderului ALDE vine în contextul în care purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a confirmat luni scrisoarea trimisă de primvicepreședintele Frans Timmermans liderilor din România și a declarat că oficialii europeni nu vor ezita să lanseze rapid proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, acolo unde este necesar.

Frans Timmermans precizează, în scrisoarea transmisă autorităților române, că reprezentanții Comisiei Europene au fost nevoiți să revină în ultimele luni, la intervale frecvente, la chestiunea evoluțiilor privind statul de drept în România.

Scrisoarea este adresată președintelui Klaus Iohannis, președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea și premierului Viorica Dăncilă.

Potrivit sursei citate, Comisia Europeană va declanșa "Rule of law Framework", proces care va înlocui pentru un timp MCV, dacă țara noastră adoptă alți pași negativi în domeniul judiciar, precum promulgarea ultimelor modificări aduse codurilor penale.

