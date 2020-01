VIDEO Calin Popescu Tariceanu il UMILEȘTE pe Rareș Bogdan: 'Domnul cu batistuța a fost parașutat in PNL. Se viseaza președintele PNL'

Călin Popescu Tăriceanu l-a umilit pe Rareș Bogdan, joi seara, la TVR 1, în emisiunea ”România9”, moderată de Ionuț Cristache, numindu-l ”domnul cu batistuță”. Tăriceanu a spus că europarlamentarul a fost ”parașutat” în PNL și că se visează președintele partidului. Între cei doi este un conflict mai vechi. Rareș Bogdan a spus, la mijlocul lunii, că dacă Tăriceanu va reveni în PNL, el va pleca din formațiune.

”Nu se pune problema întoarcerii în PNL. PNL s-a dus într-o direcție conservatoare, cea din PPE, iar noi am spus că trebuie să păstrăm flacăra liberalismului. Vrem să îi reprezentăm pe cei care cred în valorile liberale. La nivelul organizațiilor, la nivelul oamenilor pe care îi cunosc, că nu îi cunosc pe toți, că e o generație tânără pe care o cunosc foarte puțin, dar sunt sunt unii care păstrează anumite nostalgii, legate de istoria recentă de după 90, alții care au venit și sunt parașutați în PNL, nu știm pe ce mecanisme, cum e domnul cu batistuță la buzunar. Fiecare are câte o agendă proprie Am înțeles că domnul cu batistuță se visează președintele PNL și premier. E dreptul lui să viseze. Cred că cei din PNL nu sunt atât de naivi, nici atât de încântați, încât să nu vadă esența acestui personaj.”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

