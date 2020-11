VIDEO Camera-ora premierului/Orban: Guvernul este in procedurile legale de intocmire a bugetului de stat; nu vom creste taxele si impozitele

Guvernul nu are obligaţia de a prezenta Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat în faţa Parlamentului spre dezbatere, întrucât este un an electoral, dar "suntem în procedurile legale de întocmire a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor de stat", a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "În ceea ce priveşte reglementările legale, aici lucrurile sunt clare, an electoral, cum este anul 2020, sigur că unii dintre dumneavoastră nu vor ca alegerile să se organizeze în data de 6 decembrie, cu toate astea alegerile parlamentare sunt programate să se desfăşoare în data de 6 decembrie. Deci sunt în an electoral, iar obligaţia de depunere a Legii bugetului de stat este aceea ca Guvernul să depună proiectul de lege al bugetului de stat în termen de 15 zile de la învestirea noului Guvern. Ca atare, sincer, sunt un pic nedumerit privitor la această chemare în faţa Camerei Deputaţilor, cu toate astea respect instituţia Parlamentului, m-am prezentat şi vă spun că, chiar dacă actualul guvern nu are obligaţia de a prezenta Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat în faţa Parlamentului spre dezbatere întrucât suntem într-un an electoral, noi suntem în procedurile legale de întocmire a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor de stat", a declarat Ludovic Orban, luni, în plenul Camerei Deputaţilor la "Ora prim-ministrului". El a adăugat că fiecare ordonator principal de credit a transmis propunerile de buget Ministerului Finanţelor şi desfăşoară activitatea de pregătire a Legii bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. "De asemenea, ne pregătim cu toate actele normative care sunt necesare pentru adoptarea Legii bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Legea plafoanelor şi celelalte legi", a declarat Orban. Şeful Executivului a subliniat că în construcţia bugetară pe care o pregăteşte Guvernul pentru anul viitor nu vor fi crescute taxele şi impozitele. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)