VIDEO Capitanul lui Șahtior Donețk a fost eliminat pentru ca a raspuns insultelor rasiste venite din tribuna si a parasit terenul in lacrimi

Căpitanul echipei Şahtior Doneţk, brazilianul Taison, a fost eliminat din derbiul cu Dinamo Kiev, pentru că a răspuns insultelor rasiste venite din tribună, la meciul din etapa a XIV-a a campionatului Ucrainei.

Pe Stadionul Metalist din Harkov, unde Şahtior îşi dispută meciurile de pe teren propriu, Taison a faultat un adversar, apoi a devenit victima insultelor rasiste venite din tribuna oaspeţilor, în minutul 74 al meciului.

Brazilianul le-a arătat degetul mijlociu fanilor şi a şutat o minge înspre sectorul de unde au fost proferate jignirile. Arbitrul a întrerupt partida cinci minute, timp în care jucătorii au mers la vestiare. Taison a părăsit terenul în lacrimi, dar îmbrăţişat şi consolat de jucători ai echipei din Kiev.

Înainte de reluarea meciului, internaţionalul brazilian de 31 de ani, care evoluează în Ucraina din 2011, a primit cartonaşul roşu pentru reacţia sa, în minutul 82.

Clubul Şahtior Doneţk a emis un comunicat, în care a condamnat incidentele şi a cerut măsuri ferme pentru a elimina rasismul de pe stadioane.

Şahtior s-a impus cu 1-0 în derbiul cu Dinamo (Krivţov '18) şi conduce în clasament, cu 40 de puncte. Dinamo Kiev este pe locul 4, 27 de puncte, după Zoria, 28 de puncte - locul 2 şi Desna - tot 27 de puncte, locul 3.

