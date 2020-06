VIDEO Care sunt costurile relaxarii la munte, la mare sau in strainatate

Cu 350 de lei ne putem face un weekend cu prietenele la Poiana Braşov sau Predeal. Pentru 3 zile pe litoralul românesc, all inclusive, cu familia, com plăti 3.000 de lei. Acum e momentul să vizităm insula iubirii, Santorini. Preţurile sunt mai mici ca oricând şi nici nu este aglomerat, anunță MEDIAFAX.

Mai sunt două luni şi jumătate de vară, timp în care ne putem alege vacanța.

Dacă alegem muntele, ne costă 350 de lei pentru trei nopţi, într-un hotel de 4 stele din Poiana Braşov sau Predeal. Ne putem relaxa în natură, putem face drumeţii sau putem merge la echitaţie. Două ore costă 50 de lei.

Avem și opțiunea unui weekend extins pe litoralul românesc. De exemplu, în Venus, la un hotel de 4 stele, pentru all inclusive, com plăti aproape 3.000 lei. Dacă ajungem prin Constanţa, Andrei Damian, instructor kite, ne aşteaptă la spot-ul lui pentru activităţi interesante. 250 de lei pentru o oră de kitesurfing sau 50 de lei să practicăm stand up paddle.

„Le recomandăm să călătorească în această perioadă pentru că vor descoperi insule care nu sunt atât de sufocate de turişti, cum este insula Santorini”, spune Maria Goicea, de la Cocktail Holidays.

„Un pachet pentru Santorini, insula iubirii, pentru 2 persoane, un loc în cameră dublă costă 519 euro, cu toate taxele incluse. Avion, cazarea la hotel de 4 stele cu micul dejun inclus, transport aeroport hotel aeroport, asistenţă medicală şi asistenţă turistuică la faţa locului”, adaugă Ana Goicea.