VIDEO Catalin Predoiu este suparat pe magistrații activiști și acuza PSD: 'Cat este de logic sa reprosezi MJ ca nu transforma proiectele in legi?'

Ministerul Justiţiei şi-a făcut datoria şi a elaborat proiectele de modificare a legilor justiţiei, dar nu avea posibilitatea să le treacă prin Parlament în lipsa unei majorităţi, a afirmat, joi seara, ministrul Cătălin Predoiu.

"Cât de corect este şi cât de logic până la urmă să reproşezi Ministerului Justiţiei că nu pocneşte din deget şi nu se transformă proiectele în legi? Ministerul Justiţiei are obligaţia să elaboreze proiectele. A făcut acest lucru, şi-a îndeplinit această obligaţie", a declarat ministrul Justiţiei, într-un interviu la postul Realitatea Plus cu privire la bilanţul mandatului său la minister.

Întrebat care ar fi cel mai mare eşec al său ca ministru în acest an de mandat, Predoiu a răspuns că îşi reproşează că nu a reuşit să explice suficient de bine în ce constă procesul de elaborare şi adoptare a unor astfel de acte normative.

"Cred că nu am reuşit să comunic foarte bine această etapizare a acestui plan, faptul că nu se poate realiza totul dintr-o dată. Nu am reuşit să comunic foarte bine faptul că avem o majoritate PSD în Parlament. care este aceeaşi care a blocat legile justiţiei şi că nu putem trece de ea. Nu am reuşit să comunicăm bine că nu putem să mergem cu legile justiţiei imediat ce le-am elaborat, pentru că (...) e nevoie de o dezbatere mai largă. (...) Ne-o cere şi Raportul de ţară, să avem o dezbatere solidă, robustă, ca să trimitem un proiect cu cât mai puţine greşeli. (...) Al doilea motiv pentru care nu putem să-l trimitem, nu putem să-l transformăm din proiect în lege peste noapte este pentru că nu dispunem de această majoritate. Acolo sunt în continuare oamenii care au destructurat legile justiţiei în 2017-2018", a afirmat Cătălin Predoiu.

Ministrul Justiţiei anunţa, pe 30 septembrie, punerea în dezbatere publică, până pe data de 31 martie 2021, a propunerilor de modificare a legilor justiţiei - Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciară şi Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.