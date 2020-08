VIDEO Catalin Predoiu trage și el in CCR: 'E o decizie interpretabila, e adevarat'

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, explică demersul pe care l-a făcut, ca parlamentar, privind verificarea modului în care au fost făcute interceptările folosite în procesele penale. „În legea siguranţei naţionale, care e din 1991, să nu uităm acest lucru, nu era prevăzută o astfel de procedură, deci aceste probe care au fost obţinute în temeiul legii privind siguranţa naţională care vizează un alt fenomen şi o altă finalitate a legii, dar care ar putea revela comiterea de infracţiuni, pentru a fi folosite în cadrul proceselor penale, trebuie să fie însoţite de o procedură de verificare a legalităţii lor. De aceea am făcut această propunere”, spune ministrul Justiţiei, potrivit news.ro.

Cătălin Predoiu susţine că propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 51/1991 privind securitatea naţională a României, proiect care prevede că interceptările pot fi mijloace de probă în procesul penal, cu condiţia ca prin lege să fie reglementată o procedură clară şi adecvată, care să permită verificarea efectivă a legalităţii lor, atât a mijlocului de probă, cât şi a procedeului probatoriu prin care au fost obţinute, are ca scop armonizarea legislaţiei cu o decizie a Curţii Constituţionale.

„Ce vrea această propunere legislativă pe care am făcut-o în calitate de parlamentar (..) vrea să armonizeze Legea privind securitatea naţională în partea care se referă la înregistrări tehnice cu prevederile Codului de Procedură Penală şi cu o decizie recentă a Curţii Constituţionale, interpretabilă, e adevărat - care spune că ori de câte ori se folosesc astfel de probe trebuie să existe o procedură de contestare, de testare, de verificare a legalităţii probei respective. Or, în sistemul de obţinere a probelor tehnice prevăzut de Codul de Procedură Penală există o astfel de procedură. În legea siguranţei naţionale, care e din 1991, să nu uităm acest lucru, nu era prevăzută o astfel de procedură, deci aceste probe care au fost obţinute în temeiul legii privind siguranţa naţională care vizează un alt fenomen şi o altă finalitate a legii, dar care ar putea revela comiterea de infracţiuni, pentru a fi folosite în cadrul proceselor penale, trebuie să fie însoţite de o procedură de verificare a legalităţii lor. De aceea am făcut această propunere”, a declarat Cătălin Predoiu, joi seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

Ministrul a explicat că propunerea nu a fost făcută de către Ministerul Justiţiei „pentru că nu este domeniul de intervenţie a acestei instituţii şi pentru că Parlamentul trebuie să pună în acord legislaţia cu deciziile Curţii Constituţionale ale României”.

Cătălin Predoiu a depus, miercuri, în Parlament, în procedură de urgenţă, alături de deputaţii PNL Cristina Trăilă şi Gabriel Andronache, membri în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, o propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 51/1991 privind securitatea naţională a României. Proiectul de lege prevede că interceptările pot fi mijloace de probă în procesul penal, cu condiţia ca prin lege să fie reglementată o procedură clară şi adecvată, care să permită verificarea efectivă a legalităţii lor, atât a mijlocului de probă, cât şi a procedeului probatoriu prin care au fost obţinute.