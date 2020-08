VIDEO Cateva persoane l-au huiduit pe Ludovic Orban, aflat in vizita in Valea Jiului: "Ne bagi in faliment"

Premierul Ludovic Orban a fost huiduit, la vizita de joi in Valea Jiului, unde a participat la depunerea de coroane la Statuia minierului in parcul "Carol Schreter" din Petrosani. Seful Executivului a sustinut o alocutiune, insa in timp ce vorbea despre problemele minerilor, acesta a uitat denumirea minei Lonea, ceea ce a nemultumit si mai mult persoanele aflate acolo, care i-au strigat numele complet al locului respectiv.