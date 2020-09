VIDEO Caz unic in Romania: Edilul care vrea sa-i lase primaria mostenire fiului sau. Viceprimarul ii pune bete in roate

Caz inedit in comuna Rediu (Iasi). Primarul in functie, Vasile Haidau (PNL), nu mai candideaza pentru un nou mandat, dar vrea sa-l puna in fotoliul de edil pe fiul sau, Catalin Haidau. Problema este ca actualul viceprimar, Stefan Fanica Paraschiv candideaza din partea PMP pentru aceeasi functie.