VIDEO Ce a raspuns Ludovic Orban cand a fost intrebat daca s-a gandit la demisie dupa incendiul de la Neamt: 'Am sa va spun sincer'

"Nu, am să vă spun sincer, pentru că nu am niciun motiv să-mi dau demisia. Ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ este o chestiune care ţine de managementul unui spital şi de decizii care s-au luat legate de funcţionarea unei secţii de terapie intensivă care a fost mutată cu nici 24 de ore înainte de la etajul 3 la etajul 2. În urma acestei drame, noi am luat imediat decizii”, a afirmat premierul, miercuri seară, într-o emisiune la România Tv, întrebat dacă a luat în calcul ideea unei demisii în urma tragediei de la Piatra Neamţ.

Acesta a explicat că a mers la centrul de comandă, autorităţile au asigurat transportul pacienţilor la alte secţii ATI în condiţii de siguranţă, fiecare ambulanţă având asistent şi medic urgentist, au fost identificate spitalele în care să fie mutaţi pacienţii.

Orban a invocat, de asemenea, demersurile făcute pentru transferul la un spital din Belgia în cazul medicului ars în timp ce încerca să salveze pacienţi.

"Continuăm deciziile: am declanşat acţiuni de verificare în toate spitalele, la toate secţiile de terapie intensivă, în urma acestor acţiuni de verificare va exista un plan de conformare, am prezentat în primă lectură o Ordonanţă de Urgenţă în care alocăm minim 50 de milioane de euro pentru a finanţa toate lucrările de modernizare a acestor instalaţii de alimentare”, a afirmat Orban.

Zece persoane au murit şi mai multe au fost rănite după ce, sâmbătă seară, un incendiu a izbucnit în Secţia ATI a Spitalului Judeţean Neamţ. Şase dintre răniţi au fost transportaţi la Spitalul Mobil de la Leţcani, judeţul Iaşi. Miercuri, unul dintre pacienţii transferaţi la Leţcani a murit.