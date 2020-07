VIDEO Ce raspunde Laura Codruta Kovesi cand este intrebata daca vrea sa candideze la functia de presedinte al Romaniei: Au fost foarte multe speculatii

Procurorul-sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a fost intrebata, in cadrul unui interviu difuzat la Jurnal TV (Republica Moldova), daca a primit vreo propunere de a veni in fruntea procurorilor de la Chisinau. Asta in conditiile in care mai multi moldoveni, activisti civici si chiar politicieni au mentionat in repetate randuri ca Republica Moldova are nevoie de Kovesi in fruntea Procuraturii Generale.