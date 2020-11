VIDEO Ce spune Raluca Turcan despre redeschiderea școlilor: 'Atunci cand ești timp de 14 zile la peste 3 la mia de locuitori, se presupune ca exista pericol'

Vicepremierul Raluca Turcan a oferit, miercuri seara, la B1 TV, mai multe detalii despre o posibilă redeschidere a școlilor, în contextul pandemiei, dar și despre analizelele privind reluarea graduală a activității în grădinițe și în școli, cu începere de la clasele mici, indiferent de rata de infectare dintr-o localitate sau alta:

„În momentul în care am pregătit începutul de an școlar vă aduceți aminte că erau extrem de multe voci care spuneau că trebuie să amânăm începutul de an școlar, să nu deschidem școlile că ne trimitem copiii la moarte, că suntem lipsiți de responsabilitate. Era o atmosferă greu de combătut și cu toate acestea am pregătit și școlile și cadrul legislativ și resursa umană ca școala să poată începe și s-a dovedit că mediul școlar este un mediu sigur.

Odată cu începerea anului școlar am considerat că sunt necesare trei etape de analiză, până în 1.5 infectări la mia de locuitori, între 1,5 și 3 la mia de locuitori când grădinițele, clasele I – IV; a VIII-a și a XII-a să fie totuși față în față, iar celelalte să intre în scenariul hibrid, sau peste 3 infectări la mia de locuitori, când educația se defășoara online.

Am stabilit aceste praguri și explic și de ce în momentul de față nu acționăm pentru redeschidere școlilor online, intrate pe motiv de extindere a infecției. Atunci când ești timp de 14 zile la peste 3 infectări la mia de locuitori, se presupune că există pericol în comunitae și chiar dacă școala este un spațiu sigur e foarte posibil să te îmbolnăvești până la școala, după școală. Inclusiv școala poate să sufere din cauza extinderii pericolului din comunitate. ”, a explicat Raluca Turcan.

Totodată, vicepremierul Raluca Turcan a atras atenția că există președinți ai Consiliilor Județene și Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență care au decis să introducă școala online pentru toate clasele, fiind aflați în scenariul de 1,5 și 3 infectări la mia de locuitori.