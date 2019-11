VIDEO Ce va face Viorica Dancila, in prima zi la Cotroceni: 'Voi iniția un refendum pentru ca președintele sa nu mai aiba imunitate'

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a spus, vineri, ce va face în prima zi, ca șef al statului.

Citește și: Florin Iordache: Nu ne este rușine cu Viorica Dăncilă! O să vedeți în turul doi ce figură frumoasă va face

"Voi iniția un referendum pentru ca președintele să nu mai aibă imiunitate. Așa cum am fost premier un an și nouă luni și nu am avut imunitate, condider că nici președintele nu trebuie să aibă.

Apoi, voi merge la Consiliul European să lupt pentru România", a declarat Viorica Dăncilă.