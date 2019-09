VIDEO Cel puțin 16 morți, iar peste 30 ar fi sub daramaturi, dupa explozia unei fabrici de artificii, in India

O explozie la o fabrică de artificii din India a ucis, miercuri, cel puțin 16 oameni, a anunţat poliţia, citată de Reuters. În plus, alți 30 ar fi sub dărâmături, fără șansă de supraviețuire.

Incidentul a avut loc cu câteva săptămâni înainte de festivalul Hindu, care este marcat de impresionante focuri de artificii, informează news.ro.

Nu este cunoscut dacă fabrica din Gurdaspur, din statul Punjab, din nordul ţării, îndeplinea regulile necesare funcţionării sau era una dintre numeroasele fabrici ilegale existente în ţară.

În urma exploziei, clădirea s-a prăbuşit, iar căutările continuă.

„Am recuperat 16 trupuri”, a spus ofiţerul de poliţie Mukhtiar Singh.

India va sărbători Diwali, festivalul luminilor, luna viitoare.

Anguished by the incident at #gurdaspur

My condolences to the bereaved families!

Hoping for speedy recovery of the injured.#Gurdaspur #Batala #PunjabFire pic.twitter.com/AuNCLSaWfG