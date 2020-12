VIDEO Celentano din Las Fierbinti, un nou discurs memorabil de 1 Decembrie: "Intri in spital si, daca ai noroc sa iesi de acolo, esti mai bolnav decat ai intrat"

Adrian Vancica, actorul care il interpreteaza pe Celentano, betivul satului Las Fierbinti, din satul cu acelasi nume, recidiveaza. Daca in 2016 Celentano a avut de Ziua Nationala o poezie care a devenit virala pe internet, in 2020, actorul din Las Fierbinti are un discurs despre scoala, spitale si clasa politica.