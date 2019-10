VIDEO Ciolacu: Derapajul lui Teodorovici va fi sancționat de electorat

Liderul Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), a declarat miercuri, la Parlament, că ministrul demis al Finanțelor, Eugen Teodorovici (PSD), a avut un „derapaj” la audierea ministrului propus la Finanțe și că va fi sancționat de electorat pentru afirmația „Îmi place curvele, dar nu în politică”.

„Audierea de la Finante a avut un anumit derapaj, dar trebuie sa vedem intregul context, asta nu inseamna ca eu sunt de acord cu ce-a facut Eugen Teodorovici, colegul meu, dar exista 3 ani in care exista aceasta disputa intre domnii Citu si Teodorovici”, a zis Ciolacu. Intrebat daca Teodorovici ar trebui sanctionat in partid, Ciolacu a zis ca afirmatiile sale „vor fi sanctionate de electorat, in primul rand”.