VIDEO Clotilde Armand isi anunta victoria in miez de noapte: 'Acum s-a incheiat cu bine, diferenta este de peste o mie de voturi'

Candidata USR PLUS la Primăra Sectorului 1, Clotilde Armand, anunţă că s-a finalizat centralizarea şi verificarea voturilor din Sectorul 1 şi a ieşit învingătoare, la o diferenţă de peste o mie de voturi. ”Am ieşit învingători, matematica a învins”, a afirmat Armand, care a mulţumit tuturor celor care i-au fost alături.

”A fost un proces lung, nu ne explicăm de la început a durat atât de mult. Acum s-a încheiat cu bine, diferenţa este de peste o mie de voturi. Vă promit că voi lupta cu toată forţa mea ca tentativa de fraudare care a existat să nu rămână nepedepsită, nu voi lăsa lucrurile aşa”, a mai afirmat Clotilde Armand.

Acasta este însoţită de liderul USR, Dan Barna care a declarat că ”Clotilde Armand devine primarul celui mai important UAT din România”.

”Clotilde Armand devine primarul Sectorului 1 după o luptă de mulţi ani, după ce – şi foarte mulţi dintre noi credem asta – ar fi trebuit să fie primarul acestui sector acum patru ani, iată că perseverenţa, ambiţia, consecvenţa, seriozitatea dau roade şi după patru ani câştigă această luptă. Din acest moment Sectorul 1 are şansa unei persoane cu totul remarcabile şi am toată încrederea că următorii ani şi de fapt următorii mulţi ani pentru Sectorul 1 vor fi ani cu adevărat de dezvoltare. Cele două zile arată cât de mult înseamnă Fără penali în funcţii publice, cât de mult înseamnă Fără hoţie la primărie şi cât de important este ca fiecare dintre noi şi fiecare dintre dvs. să fie implicat şi să fie activ şi să fie vigilent. Pentru că dacă colegii noştri nu şi-a fi pus întrebarea cum se plimbă un domn cu un teanc de procese verbale în braţe, poate să în seara asta am fi privit cu amar un alt fel de spectacol”, a declarat Barna.