VIDEO #COLECTIV, cinci ani de la tragedie

30 octombrie 2015, România avea să trăiască cea mai mare tragedie din istoria postdecembristă- Incendiul din clubul Colectiv. Ora 22.30 pe scenă urcă trupa Goodbye to Gravity. În timpul concertului, din cauza unor artificii, tavanul clubului începe să ardă. Fumul devine tot mai dens. Disperați să iasă din club, oamenii se calcă în picioare. Este o singură ieșire. Din acest infern, doar unii reușesc să scape. La fața locului sosesc pompieri, ambulanțe și poliția. În câteva ore este anunțat primul bilanț al tragediei: 27 de morți și 162 de răniți, împărțiți aproape la toate spitalele din Capitală. Parchetul Tribunalului București începe în aceeași noapte ancheta pentru ucidere din culpă. De la o zi la alta, numărul celor care pierd lupta pentru supraviețuire crește, fie din cauza rănilor mult prea grave, fie din cauza unui sistem sanitar care se dovedește a fi depășit. Spitale din Austria, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Israel şi Elveţia primesc 34 dintre răniţii noștri. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO În fiecare zi, după noaptea tragediei în fața Clubului Colectiv, se aprind lumânări. Sunt mii de oameni care vin să își exprime durerea sau compasiunea: sunt părinții, soții, copiii, frații celor morți în incendiu. Alături de ei prieteni, cunoscuți sau oameni care simt durerea familiilor. Artistul André Rieu, dar și fostul premier britanic David Cameron sau președintele Poloniei Andrzej Duda au adus, de asemenea, omagii victimelor. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Colectiv începe să se audă și în stradă, în fața Gvernului sau în centrul capitalei, ori în alte orașe ale țării. Pe 3 noiembrie 2015 mii de oamenii protestează nemulțumiți de corupția din sistemul public. O zi mai târziu Guvernul condus de Victor Ponta își depune demisia. Se formează un nou guvern technocrat, condus de Dacian Cioloș. Și primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, demisionează, la cererea străzii. Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO În memoria victimelor, în ultimii cinci ani au fost organizate marșuri, concerte caritabile și expoziții, iar în fața clubului a fost ridicat un monument. Numărul celor care au murit din cauza incendiului din clubul Colectiv a crescut, în 2017, la 65. În decembrie 2019: Tribunalul Bucureşti anunță primele sentinţe - fostul primar al Sectorului 4 a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, iar cei trei patroni ai clubului au primit câte 11 ani şi 8 luni închisoare. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO În motivarea deciziei de condamnare, publicata in martie 2020, judecatorul sustine ca tragedia de la clubul Colectiv este rezultatul unei activitati infractionale in lant. Procesul nu a fost încheiat. La cinci ani de la tragedie, dosarul încă se judecă. Realizator: Marilena Gheorghiță, fotografii: Angelo Brezoianu, Sorin Lupșa, Alex Micsik, Silviu Matei, Cristian Nistor, Liviu Șova, Alex Tudor, Radu Tuță, Grigore Popescu, imagine: Cătălin Soci, montaj: Andrei Cârlan