VIDEO Comitetul National pentru Situatii de Urgenta - convocat de premier la ora 20,00

Prim-ministrul Ludovic Orban a convocat Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă joi, la ora 20,00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă va fi condus de premierul Ludovic Orban şi se va reuni în prima şedinţă joi seară, a anunţat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. "Comitetul Naţional (Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă - n.r.) va funcţia sub conducerea nemijlocită a prim-ministrului şi va avea 3 vicepreşedinţi în persoana ministrului Afacerilor Interne, ministrului Lucrărilor Publice, având în vedere că la nivel judeţean şi preşedinţii consiliilor judeţene fac parte din Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ca şi vicepreşedinţi, şi secretarul de stat şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Totodată, am mai inclus membri în acest comitet, cum sunt inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau directorul general al Direcţiei Generale de Management Operaţional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne", a declarat Marcel Vela, la finalul şedinţei de Guvern. El a precizat că, în baza ordonanţei de urgenţă aprobate de Guvern, se va convoca, joi seară, prima şedinţă în noua formulă şi în noua denumire - Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.