VIDEO Concertul unplugged din 1992 al trupei Pearl Jam, disponibil pe platforme de streaming

Concertul unplugged din 1992 al trupei Pearl Jam este disponibil pe platformele de streaming Spotify şi Apple Music, fiind lansat pentru a marca a 30-a aniversare a primului show susţinut vreodată de grupul american, potrivit news.ro.

Recent, a fost confirmată relansarea MTV Unplugged în format vinil şi CD.

Înregistrată pe 16 martie 1992, sesiunea unplugged cuprinde extrase de pe albumul de debut al trupei din Seattle, „Ten”, şi piesa „State of Love and Trust”, interpretate acustic.

Citește și: Decizie radicală a Anei Birchall: ‘Nu mai candidez pentru un nou mandat!’

În primăvara acestui an, Pearl Jam a lansat „Gigaton”, al 11-lea album de studio al grupului inclus în Rock and Roll Hall of Fame în urmă cu trei ani. El a debutat pe locul al cincilea în clasamentul Billboard 200.

Pearl Jam trebuia să înceapă turneul nord-american pe 18 martie, însă toate concertele au fost amânate pentru 2021 din cauza pandemiei. Luna aceasta, trupa a lansat pe platformele de streaming piesa „Get It Back”.

Înfiinţată în Seattle, în 1990, Pearl Jam este una dintre formaţiile-emblemă pentru stilul grunge. Grupul este format din Eddie Vedder (voce, chitară), Jeff Ament (chitară bas), Stone Gossard (chitară ritmică) Mike McCready (chitară principală) şi Matt Cameron (tobe). De la înfiinţare, Pearl Jam a câştigat un premiu Grammy din 12 nominalizări şi a lansat 11 albume de studio care au fost vândute în peste 60 de milioane de copii pe plan mondial. Trupa a fost inclusă, în 2017, în Rock and Roll Hall of Fame.