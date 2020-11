VIDEO Confruntari si incendieri in timpul protestelor din Franta impotriva unei legi asupra securitatii

Confruntări între grupuri de manifestanţi şi forţele de ordine au continuat sâmbătă seara la Paris, după o zi de proteste împotriva unei legi asupra securităţii în Franţa, informează AFP. Spre sfârşitul după-amiezii, un chioşc de ziare, intrarea în Banca Naţională a Franţei şi o braserie din apropiere au fost incendiate, lângă Piaţa Bastiliei, necesitând intervenţia pompierilor. În jur, grupuri de manifestanţi foarte mobili şi îmbrăcaţi în negru aruncau proiectile de toate soiurile asupra forţelor de ordine, care răspundeau cu tiruri de gaze lacrimogene, relatează agenţia de presă franceză. French security forces fired tear gas at a protest march against police violence in Paris after protesters launched flares at their lines, put up barricades and threw stones pic.twitter.com/YrtIyIF79L— TRT World (@trtworld) November 28, 2020 Mai mulţi manifestanţi răniţi, printre care o femeie lovită la cap, primeau îngrijiri de la alţi manifestanţi sau de la echipaje medicale. În jurul statuii din piaţă, manifestanţi scoteau pietre din pavaj pentru a le arunca asupra forţelor de ordine, care şi-a sporit tirurile de gaze lacrimogene. Aceste violenţe au izbucnit în timpul dispersării unei manifestaţii care a avut loc la Paris şi care se dorea un "marş al libertăţilor". Manifestaţia a reunit în jur de 46.000 de persoane, potrivit Ministerului de Interne francez. Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat în peste 70 de oraşe ale Franţei împotriva textului unui proiect de lege privind "securitatea globală" şi principala măsură a acestuia, care prevede restrângerea posibilităţii de a filma forţele de ordine, dar şi împotriva violenţelor poliţiste şi a rasismului. Organizaţii de jurnalişti, partide de stânga, sindicate, ONG-uri de apărare a libertăţilor publice au îndemnat la proteste împotriva acestui text, denunţat ca aducând atingere libertăţii de exprimare şi statului de drept. La Lyon, unde au manifestat circa 7.500 de persoane, au fost răniţi cu proiectile mai mulţi protestatari şi trei poliţişti.AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Coronavirus/Germania: Demonstraţie împotriva restricţiilor, organizată într-un oraş de la frontiera germano-poloneză * Violenţe în timpul protestelor organizate în Franţa faţă de proiectul de lege privind ''securitatea globală''