VIDEO Conor McGregor și-a atras dușmania uneia dintre cele mai periculoase grupari paramilitare din lume - Cine e barbatul lovit de irlandez

Luptatorul Conor McGregor a fost surprins de camerele de vedere dintr-un bar in momentul in care l-a lovit cu pumnul in figura pe un barbat mai in varsta. Incidentul s-a petrecut in luna aprilie dupa ce barbatul lovit a refuzat din whiskey-ul care poarta numele lui Conor McGregor de doua ori. Doi barbati l-au scos pe brate imediat pe McGregor din barul respectiv.

Barbatul lovit era mai in varsta, insa nu prea a clintit la celebra lovitura de stanga trimisa de Conor McGregor. Asta pentru ca nici el nu e strain de lupte. Mai mult, barbatul ar fi un membru important din IRA (Irish Republican Army), organizatia paramilitara ce urmărea sa incheie dominatia britanica din Irlanda. De teama unei razbunari crunte din partea membrului IRA, Conor McGregor a fost nevoit sa achite o suma importanta de bani, sustin tabloidele irlandeze.