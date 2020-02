VIDEO CONTRE live intre ministrul Justiției și premier pe alegerea președinților de CJ! Predoiu: Sa fie trimis in Parlament

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, l-a contrat pe premierul Ludovic Orban chiar în ședința de Guvern. Predoiu a precizat că prevederile CCR interzic modificarea legislatiei electorale privind alegerea presedintilor CJ în mod indiresct, cu mai putin de un an înainte de alegeri, motiv pentru care ministrul i-a recomandat premierului să trimita proiectul de lege in Parlament.

„Din punct de vedere constitutional, avem o problema. Alegerea presedintilor CJ reprezinta o schimbare, ceea ce ar intra in contradictie cu prevederile CCR. Curtea impune pastrarea sistemului de vot cu un an de zile neschimbat. Acesta schimbare nu se intampla cu un an de zile inainte.

Solutia este in parlament, prin deblocarea dezbaterilor parlamentare”, a declarat Catalin Predoiu.