Video controversat distribuit de Donald Trump pe Twitter: persoane striga sloganul rasist 'puterea albilor'

Preşedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter un video în care mai multe persoane sunt văzute şi auzite strigând 'white power' ('puterea albilor'), un slogan rasist al naţionaliştilor albi de extremă-dreapta, potrivit DPA.

Postarea vine în contextul unei ample şi intense dezbateri naţionale în SUA despre rasă şi discriminare, în urma unor violenţe ale poliţiei şi după moartea lui George Floyd.

Proteste sub stindardul 'Black Lives Matter' au loc timp de săptămâni în întreaga ţară.

În video se văd susţinători ai lui Trump strigând sloganuri. Trump a completat înregistrarea cu un comentariu: 'Mulţumesc măreţilor oameni din The Villages", făcând referire la zona unde a fost filmată scena.

Preşedintele a fost acuzat că alimentează tensiunile rasiale din ţară de-a lungul mandatului său la Casa Albă, inclusiv în ultimele săptămâni, când s-a exprimat în favoarea unor reacţii dure împotriva protestelor pe alocuri violente împotriva injustiţiei şi brutalităţii poliţiei.

Thank you to the great people of The Villages. The Radical Left Do Nothing Democrats will Fall in the Fall. Corrupt Joe is shot. See you soon!!! https://t.co/4Gg1iGOhyG