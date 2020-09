VIDEO Coreea de Nord, devastata de uragane. Transmisiuni in direct, fara precedent, ale presei de stat din regiunile afectate

In timp ce doua uragane au traversat Coreea de Nord la un interval de o saptamana unul de altul, transmisiunile in direct ale presei de stat au semanat in mod neobisnuit cu cele ale televiziunilor internationale, corespondentii stand in apa pana la genunchi pentru a relata in timp real, fara texte pregatite si cenzurate, din regiunile devastate, relateaza Reuters.