VIDEO Coronavirus/CNSU a decis prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile incepand cu 15 octombrie

Starea de alertă se prelungeşte pe teritoriul României cu încă 30 de zile, începând cu data de 15 octombrie. Decizia a fost luată marţi de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. "Astăzi, în şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, s-a luat decizia de propunere a prelungirii stării de alertă cu încă 30 de zile, începând cu 15 octombrie. (...) După cum aţi putut vedea, şi la nivel european se prevede un trend ascendent, şi la nivel de România avem acelaşi trend. Trecând peste testele efectuate în ultimele zile, sâmbătă şi duminică, în care am avut un număr mai mic de teste şi am avut un număr mai mic de cazuri noi raportat în fiecare zi, avem astăzi 3.100 de cazuri raportate în cele 41 de judeţe plus municipiul Bucureşti. Raportăm aici creşterea numărului de cazuri în Alba, Bacău, Timiş, Prahova, Cluj, Iaşi şi municipiul Bucureşti; rămân acele judeţe cu creştere accentuată a transmiterii în comunitate", a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria. El a adăugat că tot în şedinţa CNSU s-au luat anumite decizii referitoare la măsuri restrictive adaptate la nivel naţional şi la nivelul fiecărei localităţi prin decizii ale Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă. "Tot astăzi s-a aprobat lista ţărilor cu risc epidemiologic din care se revine şi se păstrează aceleaşi reguli. Revenirea din aceste ţări impune un test negativ dacă se rămâne în ţară, în România, doar trei zile, iar dacă durata este mai mare se intră în carantină 14 zile, cu posibilitatea efectuării unui test în a 8-a zi şi, în cazul în care testul este negativ, se iese din carantină la 10 zile", a precizat Nelu Tătaru.