VIDEO Coronavirus: Conferinta online de Ziua Europei organizata de Biroul PE in Romania, cu participarea eurodeputatilor si a societatii civile

Conferinţa ''EU're here to stay: Solidaritatea Europeana în Acţiune'', organizată de Biroul Parlamentului European în România şi transmisă live pe pagina de Facebook a instituţiei, a început sâmbătă, la ora 11.05. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România, cuprinde două sesiuni de discuţii cu zece eurodeputaţi şi o sesiune de prezentări de idei despre solidaritate cu reprezentanţi ai societăţii civile. De asemenea, în cadrul conferinţei comisarul european pentru transporturi Adina Vălean urmează să transmită un mesaj video în care va vorbi despre solidaritatea europeană şi ieşirea din criza generată de pandemia COVID-19. La prima sesiune, dedicată "Impactului pandemiei COVID-19 şi soluţiilor UE, participă eurodeputaţii Iuliu Winkler (grupul Partidul Popular European), Maria Grapini (Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor), Nicolae Ştefănuţă, Clotilde Armand şi Dragoş Tudorache (Renew Europe). Sesiunea a 2-a, "Noi măsuri de redresare economică şi socială şi viitorul UE", va prilejui o sesiune de dialog cu eurodeputaţii Marian-Jean Marinescu (PPE), Carmen Avram şi Victor Negrescu (S&D) şi Romana Strugariu şi Dragoş Pâslaru (Renew Europe). În a treia sesiune, "Idei ce merită împărtăşite - Despre Solidaritate", va avea loc un schimb de idei cu Olivia Vereha, cofondator şi COO a Code4Romania, Bogdan Micu, antreprenor şi fondator al fundaţiei cu acelaşi nume, şi Simona Maierean, prima femeie pilot pe un avion supersonic din armata română, MIG 21 Lancer.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Biroul Parlamentului European în România / Facebook