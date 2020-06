VIDEO Coronavirus: Dineul Corespondentilor la Casa Alba a fost anulat

Ediţia 2020 nu va mai avea loc: pandemia de COVID-19 a lovit Dineul Corespondenţilor la Casa Albă, eveniment anual care sărbătoreşte la Washington libertatea presei, potrivit AFP. Foto: (c) White house correspondents' dinner / Twitter "Cu regret, trebuie s ă anulăm dineul nostru prevăzut la 29 august", a anunţat marţi Asociaţia Corespondenţilor la Casa Albă. La acest dineu de gală, preşedintele SUA are posibilitatea de a pronunţa un discurs, în general încărcat de autoironie, legat de ultimul an, şi este de regulă ţinta atacurilor unui umorist. De la instalarea sa la Casa Albă, Donald Trump, care îşi înmulţeşte atacurile împotriva jurnaliştilor, a ignorat întotdeauna evenimentul pe care l-a apreciat "plictisitor", preferând mitingurile de campanie. Tradiţia dineului a început în 1921. Din 1980, toţi preşedinţii, democraţi sau republicani, au asistat la eveniment, cu excepţia lui Ronald Reagan în 1981, în convalescenţă după un atentat în care fusese grav rănit. În cursul dineului din 2011, la care a participat ca invitat, Donald Trump a fost ţinta remarcilor acide ale preşedintelui Barack Obama care l-a persiflat pentru atenţia deosebită acordată teoriilor conspiraţioniste. Ani de-a lungul, omul de afaceri a vehiculat o teorie punând sub semnul îndoielii locul de naştere a primului preşedinte afro-american din istoria Statelor Unite şi prin urmare legitimitatea lui de a conduce ţara.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza)AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)