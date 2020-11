VIDEO Coronavirus/ Iohannis: Capacitatea de testare de 50.000 pe zi nu s-a schimbat pentru ca s-a ajuns la maxim

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că în ultima lună nu s-a schimbat capacitatea de testare, care este în jur de 50.000 de teste zilnic, deoarece s-a ajuns la maxim, limitarea fiind dublată de lipsa aparaturii şi a personalului specializat. "Numărul de testări este stabilit în funcţie de cerere: fie cererea din oficiu, de la DSP, fie cererea unor persoane fizice care vor, din varii motive, să fie testate. Capacitatea este în jur de 50.000, maximal. Însă această capacitate, dacă vorbim despre teste PCR, nu s-a schimbat în ultima lună din simplul motiv că s-a ajuns la capacitatea maximă, limitarea fiind dublă - cea de aparatură, care ar fi relativ uşor de remediat, s-ar mai putea cumpăra încă un aparat şi încă un aparat, însă personalul care recoltează probele şi care prelucrează testele este un personal specializat, s-a ajuns la maximum şi mai mulţi nu sunt, pur şi simplu", a spus şeful statului, într-o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni. El a afirmat că numărul de testări nu a crescut, însă a crescut pozitivarea, de la 10% la 30%, ceea ce arată cum se răspândeşte pandemia. "Dar să ştiţi că există o luminiţă, ca să mă exprim aşa. Au început să apară acele teste rapide antigen şi cred că este o soluţie, cel puţin pentru localităţile sau pentru zonele unde apar foarte multe cazuri. Noi am comandat şi am primit primul set de astfel de teste, care au fost distribuite unităţilor de primiri urgenţe, ambulanţelor şi aşa mai departe. Este încă un număr relativ mic. S-a demarat deja o licitaţie pentru un număr de aproximativ 3 milioane de teste şi se va continua şi se vor achiziţiona astfel de testări. Recomandările - şi de la OMS, şi de la ECDC, care este institutul european ce se ocupă de aşa ceva - sunt să se facă testări acolo unde apar foarte multe cazuri, deci în special în zonele carantinate şi înspre acolo ne îndreptăm, sper să se facă achiziţia în timp util pentru asta. Este o metodă care, cu siguranţă, va creşte semnificativ numărul de testări şi ne va da o imagine mai clară despre răspândirea pandemiei", a explicat Iohannis. El a fost întrebat de ce aceste teste rapide pe bază de antigen nu au fost folosite până în prezent. "Aceste teste sunt relativ noi. Sunt unele în procedură de aprobare la nivel european, altele au fost aprobate la nivel naţional. A existat şi acel experiment Slovacia, care însă le-a procurat într-o relaţie directă cu ţara producătoare, nu prin organismele europene. Este următorul pas care se va face, care acum este în lucru. Ele abia au apărut de câteva săptămâni. Lucrurile în această zonă se mişcă foarte repede, dar nu chiar de azi pe mâine, şi noi suntem interesaţi şi vom continua", a spus preşedintele Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu) Citiţi şi: VIDEO Coronavirus/ Iohannis: Datele relevă că, începând cu 20 noiembrie, se observă o tendinţă de scădere a evoluţiei infecţiilor VIDEO Iohannis: Nu intenţionez să promovez instituirea unui aşa numit lockdown după alegeri VIDEO Coronavirus/ Iohannis: Eu sunt pentru vaccinare VIDEO Iohannis: Ceremonia de Ziua Naţională - restrânsă, fără paradă militară, fără participarea publicului larg VIDEO Iohannis: Preşedintele României nu poate fi cenzurat politic; indiferent că le place sau nu pesediştilor, am să fac evaluări VIDEO Iohannis despre măştile de protecţie neconforme: Populaţia trebuie să se informeze; ANPC să verifice VIDEO Coronavirus/ Iohannis: Strategia de vaccinare - aprobată vineri de Guvern; probabil săptămâna viitoare în CSAT VIDEO Parlamentare2020/Iohannis: Alegerile se organizează peste tot, inclusiv în localităţile carantinate; fiecare român va putea să voteze neîngrădit VIDEO Coronavirus/Iohannis, despre imaginile cu pacienţi pe holurile spitalelor: Sunt din zona de primire; suntem la limită, dar nu superioară