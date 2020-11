VIDEO Coronavirus/ Iohannis: Datele releva ca, incepand cu 20 noiembrie, se observa o tendinta de scadere a evolutiei infectiilor

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că începând cu 20 noiembrie se observă o tendinţă de scădere a evoluţiei infecţiilor cu noul coronavirus, în contextul carantinării zonale. "Am analizat cu precădere măsurile privind carantina zonală şi în acest sens am solicitat INSP o analiză privind evoluţia epidemiei în oraşele şi municipiile carantinate. Datele furnizate relevă, în primul rând, că începând cu 20 noiembrie se observă o tendinţă de scădere a evoluţiei infecţiilor, acest lucru se reflectă în numărul cazurilor săptămânale, cât şi în media zilnică a numărului de cazuri şi a gradului de pozitivare", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni, într-o conferinţă de presă. Şeful statului a prezentat o analiză a situaţiei privind evoluţia epidemiei în oraşele carantinate. El a arătat că s-a ajuns pe un palier şi tendinţa este de scădere. "Sunt date concrete care dovedesc că măsurile luate de autorităţi au fost corecte şi că populaţia a respectat aceste măsuri, ceea ce ne oferă motive de optimism. Este un început. Nu am învins virusul. Măsurile rămân în vigoare", a precizat Iohannis. Potrivit acestuia, carantinarea zonală va fi impusă acolo unde situaţia o va impune. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)